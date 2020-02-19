Собака спасла россиянку от агрессивного мужа-итальянца

19.02.2020, 19:31, Новости дня

В Риме домашняя собака спасла хозяйку от ее агрессивного супруга. Конфликт развязался из-за включенной батареи.

Как сообщает FarodiRoma, инцидент произошел ранним утром. Из-за холода женщина включила отопление, что не понравилось ее супругу. Сначала мужчина выразил протест устно, затем набросился на жену с кулаками.

В ссору вмешалась собака, которая отвлекла эмоционального итальянца от нападения. В этот момент женщина смогла вырваться и вызвала полицию.

Как сообщают местные СМИ, пострадавшей является гражданка России. Она рассказала, что супруг избивал ее даже во время беременности. Женщина боялась жаловаться на него, поскольку мужчина угрожал забрать сына.

Полицейские задержали агрессивного супруга.

Ранее сообщалось об инциденте в городе Пиоссаско на севере Италии. 39-летний датчанин убил свою 32-летнюю супругу, после чего покончил с собой.