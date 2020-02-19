Автоновости: У «заряженных» BMW 3 серии появилось дизельное альтер-эго

19.02.2020, 19:31, Новости дня

Линейка M-моделей баварской «трешки» приросла сразу двумя новыми вариантами с одним мотором на двоих: анонсирована модификация под названием M340d xDrive. А мотор для них позаимствовали, судя по всему, у аналогичных версий кроссоверов X3 и X4.

Рядная дизельная «шестерка», которую теперь устанавливают на новинки, развивает 340 л.с. и 700 Нм крутящего момента, причем 100% тяги доступно уже с 1 750 об/мин. Мотор отличается алюминиевым картером и головкой цилиндров, двухступенчатым наддувом и оптимизированной системой охлаждения поступающего воздуха.

Кроме того, дизель получил еще и ассистента — 48-вольтовый 11-сильный стартер-генератор, который может не только помогать при разгоне, но и рекуперировать кинетическую энергию в электричество. В итоге BMW M340d xDrive в кузове седан потратит на ускорение до 100 км/ч 4,6 секунды, а вариант в кузове универсал — на 0,2 с больше. При этом, по данным BMW, седан потребляет в среднем от 5,3 до 5,7 л на 100 км пробега, а «вагон» чуть прожорливее — 5,4-5,8 л топлива.

В стандартное оснащение новинок вошли 8-диапазонный автомат, система полного привода с дифференциалом М Sport на задней оси, спортивная подвеска (опционально доступен вариант с адаптивными амортизаторами) и выхлопная система от BMW M. На передней оси устанавливаются четырехпоршневые суппорты с 348-миллиметровыми дисками, на задней — суппорты однопоршневые, а диаметр дисков составляет 345 мм.

Визуально «подогретые» модификации можно будет отличить по доработанному аэродинамическому обвесу, а в интерьере появятся алюминиевый декор, спортивные кресла, М-руль и особые коврики. Данные о ценах и старте продаж пока не обнародованы.

Текст:

АвтоВести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Российская воспитательница заперла детей в темном туалете

27.01 / В Шереметьево прилетел пассажир с высокой температурой

01.01 / В РФ снизили беспошлинный порог покупок в заграничных интернет-магазинах

08.02 / «Валенсия» без Черышева проиграла с крупным счетом «Хетафе»

18.01 / Президент Ливана призвал армию и полицию навести порядок в центре столицы

20.01 / Автомобилям с номерами Приднестровья запретят въезд на Украину

06.12 / Лучшие волонтеры 2019 года рассказали о своих проектах

08.01 / СНБО создал штаб по авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране

05.12 / Украина может лишиться транзита газа, если «Северный поток – 2» будет достроен – Коболев

25.12 / Директор Большого театра: Год театра привел к росту посещаемости спектаклей по всей стране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика