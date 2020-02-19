Менингит убил молодого человека за сутки

19.02.2020, 19:30, Новости дня

В воронежской области врачи проверяют окружение 16-летнего студента Борисоглебского сельскохозяйственного техникума, умершего в областной детской больнице №2 от молниеносной формы менингококковой инфекции. У всех из его окружения взяли необходимые анализы. Наблюдать за состоянием студентов и их родителей, а также преподавателей будут в течение 10 дней, пишут "Вести Воронеж".

Как рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения, осмотр ведется ежедневно. Поводов для беспокойства нет, все здоровы.

15 февраля студент Борисоглебского сельскохозяйственного техникума почувствовал себя плохо. У молодого человека поднялась температура до 40 градусов, появилась красная сыпь на теле. Он несколько раз терял сознание, после чего студенты вызвали в общежитие скорую помощь. До этого юноша был на занятиях, на здоровье не жаловался.

Около 14:00 молодой человек был доставлен в районную больницу в крайне тяжелом состоянии. Его поместили в реанимацию с менингитом, где экстренно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам врачей, борьба за его жизнь шла около суток, но молниеносная форма заболевания не поддалась лечению, спасти молодого человека не удалось.

Менингококковая инфекция – одна из непредсказуемых по молниеносности течения. Она вызывает менингит – гнойную инфекцию оболочек головного и спинного мозга. Наибольшую опасность она представляет для детей. Чем меньше возраст, тем выше риск летального исхода.

Заразиться ей можно воздушно-капельным и контактно-бытовыми путями. Передается инфекция от человека к человеку в радиусе до одного метра.



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