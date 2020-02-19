Небензя исключил диалог Дамаска с террористами

19.02.2020, 19:30, Новости дня

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США не смогут заставить сирийское правительство пойти на переговоры с террористами.

«России тут дают советы, что ей делать и как. Мы тоже можем дать несколько рекомендаций. Во-первых, необходимо перестать защищать боевиков, в том числе из листированных СБ организаций вроде «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ экстремистской организации «Джебхат ан-Нусра» – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Небензя, передает ТАСС.

Он добавил, что у США не получится обеспечить «политическое прикрытие» террористам и заставить правительство Сирии договариваться с ними.

Постпред отметил, что РФ не перестанет поддерживать правительство Сирии в его законной борьбе с боевиками.

«Необходимо прекратить защищать боевиков… Обеспечивая политическое прикрытие террористам, представляя их в качестве революционеров, заставить правительство Сирии пойти на переговоры с ними не получится», – отметил Небензя, передает РИА «Новости».

Представитель РФ добавил, что урегулировать ситуацию в Сирии можно лишь силами самих сирийцев.

«Конечно, мы все хотели бы видеть прогресс на политическом треке, но продавливать или давать готовые решения означает нарушать принцип, о котором мы все здесь договорились. Судьбу страны должен решать сирийский народ», – подчеркнул Небензя.

Ранее постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что Вашингтон поддерживает действия Турции в Сирии, а астанинский формат урегулирования в этой стране считает неэффективным.

Напомним, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена результатами переговоров с Россией по Сирии, поэтому новая военная операция в провинции Идлиб является лишь вопросом времени.



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