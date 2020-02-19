По медицинским показаниям два российских космонавта заменены на дублеров

19.02.2020, 19:30, Новости дня

Российская часть экипажа корабля "Союз МС-16", который должен лететь к Международной космической станции (МКС) 9 апреля, будет заменена на дублёров.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Он подчеркнул, что Анатолий Иванишин и Иван Вагнер полетят вместо Николая Тихонова и Андрея Бабкина на МКС, объяснив это "медицинскими показаниями", связанными с наземной подготовкой одного из отстраненных космонавтов. Он не сообщил подробностей о здоровье Тихонова и Бабкина, а также не уточнил, у кого из них возникли врачебные проблемы, сославшись на конфиденциальность информации.

Крикалев также подчеркнул, что полетят ли в будущем Тихонов и Бабкин будет зависеть от медицинских показаний.

Что касается третьего члена экипажа, американского астронавта Кристофера Кессиди, то представители "Роскосмоса" пока не обсуждали с NASA вопрос его замены.



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