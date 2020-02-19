В Китае заявили о возможности передачи коронавируса через аэрозоль

19.02.2020, 19:30, Разное

Новый вид коронавируса в относительно закрытом помещении передается посредством аэрозоля в случае его большой концентрации. Об этом рассказали в Государственном комитете по вопросам здравоохранения Китая.
В сообщении медиков названые основные пути передачи заболевания – контактный (речь идёт о «тесном» контакте) и воздушно-капельный. Если долгое время находиться в относительно закрытом помещении с повышенной концентрацией аэрозоля, можно также заразиться недугом. Напомним, что китайские власти заявили о вспышке неизвестного вируса в городе Ухань в конце прошлого года.

Возбудителем недуга оказался новый тип коронавируса. Вскоре во Всемирной организации здравоохранения признали распространение данной болезни чрезвычайной ситуацией международного значения. В Китайской Народной Республике вирусом заразились почти 75 000 человек, зафиксировано свыше 2 тысяч летальных случаев, 15 тысячам пациентам удалось вылечиться. За пределами «Поднебесной» было обнаружено около 800 случаев заражения COVID-2019.



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