Актриса из «Макбета» умерла от болезни Паркинсона

19.02.2020, 19:30, Новости дня

В 86-летнем возрасте умерла звезда Бродвея, четырехкратная победительница премии "Тони" Зои Колдуэлл. Актриса австралийского происхождения скончалась в результате осложнений болезни Паркинсона в своем доме в Нью-Йорке. Об этом рассказал сын Колдуэлл Чарли Уайтхед, сообщает The Hollywood Reporter.

Зои впервые появилась на сцене в девятилетнем возрасте. В 1965 году она дебютировала на Бродвее. За участие в четырех постановках она получила премию "Тони", присуждаемую за достижения в области американского театра.

Колдуэлл известна своим участием в фильмах "Жутко громко и запредельно близко", "Пурпурная роза Каира" и "Макбет". Кроме съемки в кинолентах Зои озвучивала консула мультфильма "Лило и Стич".



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