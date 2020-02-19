Запущен проект «20 вопросов Владимиру Путину»

19.02.2020, 19:26, Новости дня

ТАСС запустил спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину» на основе эксклюзивного трехчасового видеоинтервью с главой государства, в котором он ответил на вопросы о том, есть ли в РФ средний класс, нужна ли президенту оппозиция и другие.

Спецпроект призван подвести промежуточные итоги двадцатилетнего пребывания Владимира Путина у власти, передает ТАСС.

«Это первый проект такого рода не только для ТАСС, но и для Рунета в целом», – рассказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

«Интервью Владимира Путина, сделанное специально для интернета, по законам интернета. С очень высоким качеством картинки, с использованием дополнительной графики. Мне думается, это почти историческое событие – когда проекты практически телевизионного масштаба появляются и живут в цифровой среде. И я рад, что такой проект придумало и реализовало именно агентство ТАСС. Мы стремимся не только первыми получать информацию из первых уст, но и экспериментировать с современными форматами», – сообщил он.

Вопросов было задано значительно больше, чем 20, однако они охватывают именно 20 тем и направлений разговора. Автором интервью стал журналист Андрей Ванденко.

«Этот проект принципиально новый и для ТАСС, и для меня. Хотя последние 30 лет я только тем и занимаюсь, что беру интервью. И дело не в статусе собеседника или видеоформате, в котором прежде я не работал. Вызовом является попытка в трехчасовом разговоре обсудить 20 масштабных тем, охватывающих 20 лет работы и жизни Владимира Путина. А также идея с сериалом из 20 самостоятельных мини-интервью. Посмотрим, что получится в итоге. Рассчитываю, что смотреть будем вместе. Благодарен коллегам из ТАСС за возможность профессиональной перезагрузки», – сказал он.

Эпизоды будут выходить три-четыре раза в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта.

26 марта будет доступна полная версия фильма. Каждая серия снабжена анимированной инфографикой: цифрами, фактами, цитатами и графиками. Страница проекта существует на двух языках: русском и английском. Текстовую расшифровку каждой серии также можно прочитать прямо под роликом. Кроме того, в английской версии доступны субтитры на арабском и китайском языках. Платформой для размещения русскоязычной версии выступила соцсеть «Одноклассники» – именно там в первую очередь будут появляться новые серии проекта.



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