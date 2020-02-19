19.02.2020, 19:24, Новости дня

Гендиректору компании «Т-Платформы» Всеволоду Опанасенко, разработчику суперкопььютеров, предъявлено новое обвинение — по статье «мошенничество в особо крупном размере». До этого ему вменялось подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями. Об этом The Insider сообщил адвокат Дмитрий Ляшков.

По версии следствия, Опанасенко убедил экс-начальника управления связи МВД России Александра Александрова помочь его компании – «Т-Платформы» выиграть два тендера на поставку компьютером для нужд ведомства в 2016 и 2018 годах

Согласно материалам дела, компания Опанасенко получила два госзаказа на поставку оборудования для «Автоматизированного рабочего места» — системного блока, монитора и мыши. Итоговая сумма контрактов составила 350 млн рублей.

Впрочем, вся аппаратура, согласно закрытому постановлению правительства, должна была поставляться на базе российского процессора «Байкал-1», который также производила компания Опанасенко.

МВД же теперь считает, что поставленное оборудование было ненадлежащего качества и в рамках арбитражного процесса требует его заменить.

Сам Опанасенко вину не признает, а его защитники настаивают, что причина уголовного дела — атака на бизнес.