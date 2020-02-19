Гендиректору «Т-Платформы» предъявили новое обвинение — в мошенничестве в особо крупном размере

19.02.2020, 19:24, Новости дня

Гендиректору компании «Т-Платформы» Всеволоду Опанасенко, разработчику суперкопььютеров, предъявлено новое обвинение — по статье «мошенничество в особо крупном размере». До этого ему вменялось подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями. Об этом The Insider сообщил адвокат Дмитрий Ляшков.

По версии следствия, Опанасенко убедил экс-начальника управления связи МВД России Александра Александрова помочь его компании – «Т-Платформы» выиграть два тендера на поставку компьютером для нужд ведомства в 2016 и 2018 годах

Согласно материалам дела, компания Опанасенко получила два госзаказа на поставку оборудования для «Автоматизированного рабочего места» — системного блока, монитора и мыши. Итоговая сумма контрактов составила 350 млн рублей.

Впрочем, вся аппаратура, согласно закрытому постановлению правительства, должна была поставляться на базе российского процессора «Байкал-1», который также производила компания Опанасенко.

МВД же теперь считает, что поставленное оборудование было ненадлежащего качества и в рамках арбитражного процесса требует его заменить.

Сам Опанасенко вину не признает, а его защитники настаивают, что причина уголовного дела — атака на бизнес.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Мишустин с 97-летним ветераном возложили цветы к Вечному огню в Великом Новгороде

13.01 / В Приамурье благодаря нацпроекту «Демография» открылись новые детсады

25.12 / Глава Ростуризма оценил влияние запуска поездов в Крым на турпоток

11.01 / В Госдуме отреагировали на признание Ираном причастности к крушению украинского самолета

12.02 / За взрывами писем в Нидерландах стоит вымогательство

29.01 / Сутки на Донбассе. Боевики 12 раз нарушили перемирие, двое украинских военных подорвались на взрывном устройстве

07.02 / Роскачество дало советы по использованию детьми гаджетов

30.12 / В Совфеде отреагировали на слова посла США о Второй мировой войне

20.01 / СК допросил Голунова

06.01 / Если активизируются боевые действия, кто будет фиксировать преступления? Без военной прокуратуры – некому – юрист Маркевич

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика