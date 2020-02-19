Сотрудников «Ростелекома» задержали по делу о картельном сговоре на 788 миллионов рублей

19.02.2020, 19:24, Новости дня

В Воронеже полицейские задержали сотрудников  «Ростелекома» по подозрению в картельном сговоре на 788 млн рублей при проведении торгов в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, на данный момент задержаны девять человек — семь руководителей коммерческих организаций и два должностных лица ПАО «Ростелеком».

Следствие предполагает, что задержанные принимали участие в сговоре 9 компаний из Воронежской, Курской, Белгородской, Калужской и Волгоградской областей, а также Москвы. Речь идет о сговоре на торгах, касающихся строительства линий связи, которые «Ростелеком» проводил в 2019 году.

Часть компаний отказалась от участия в тендере, чтобы в дальнейшем заключить договор субподряда по выгодной цене, другая часть — сымитировала падение ценового предложения. Такая схема позволила участникам извлечь 788 млн рублей.

В пресс-службе «Ростелекома» сообщили, что на данный момент в офисах компании проходят следственные мероприятия, добавив при этом, что «Ростелеком» «активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию».

Остальные подробности не сообщаются. Представитель ГУ МВД по Воронежской области от комментариев отказался.



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