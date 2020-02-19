Крашенинников: Преамбулу к Конституции менять не надо

19.02.2020, 19:24, Новости дня

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выразил мнение, что преамбулу к Конституции в процессе внесения поправок лучше не затрагивать, сообщает РБК.

«Мое личное мнение, что лучше бы ее не трогать», — сказал он на заседании комитета.

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию сенатор Андрей Клишас заявил, что члены группы не знают, можно ли изменить преамбулу.

«Авторы Конституции 1993 года, скажем так, забыли о преамбуле, и у нас четко сейчас не написано — можно ее поменять, нельзя ее поменять, в каком порядке ее менять, если можно. Я не знаю, может быть, Конституционный суд придется об этом спросить. Есть разные точки зрения на это. Решения о том, что надо поменять преамбулу, на сегодня нет», — сказал Клишас.

23 января Клишас заявил, что обсуждается вопрос изменения преамбулы Конституции. «Сюрпризом для нас стало, что сразу несколько членов рабочей группы предложили изменить преамбулу Конституции. Мы отдельно это обсудим», — сказал тогда Клишас.

Позднее Клишас поддержал закрепление в преамбуле Конституции пункта о защите семейных ценностей.