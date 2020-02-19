Наталья Сергунина анонсировала участие 17 столичных компаний в European Film Market в Берлине

19.02.2020, 19:21, Разное

Московский экспортный центр (МЭЦ) окажет поддержку 17 компаниям мегаполиса для их участия в European Film Market в Берлине.

Отмечается, что проведение этого крупного европейского кинорынка организуется одновременно с Берлинским кинофестивалем в период с 22 по 27 число текущего месяца включительно. Как пояснила замградоначальника российской столицы Наталья Сергунина, компании из главного города нашей страны востребованы за рубежом, что доказывается фактом их регулярного участия в международных кинорынках. Об этом рассказывает сайт московского мэра.

По словам Натальи Сергуниной, в рамках грядущего кинорынка в Берлине столичные кинокомпании ознакомят аудиторию мероприятия с уже вышедшими в прокат фильмами. Также они представят новинки, которые скоро появятся в кинотеатрах. От Москвы, главным образом, на кинорынок поедут опытные экспортеры, целью которых является расширение географии и увеличение списка контрактов, — пояснила Наталья Сергунина.