Супруга Стаса Пьехи о несостоявшемся разводе: «Ни я, ни муж не хотим тратить время на бюрократические проволочки»

19.02.2020, 19:21, Разное

Супруга отечественного эстрадного исполнителя Стаса Пьехи в одном из недавних интервью пояснила о личной жизни и несостоявшемся разводе. Наталья Горчакова говорит, что сейчас ни ей, ни мужу не хочется тратить время на «бюрократические проволочки».

В минувшем году в студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Наталья Горчакова и Стас Пьеха признались, что уже некоторое время не живут вместе, но при этом и не торопятся официально оформлять развод. Недавно супруга исполнителя рассказала, что пока не готова тратить время на судебные заседания и бюрократические проволочки, так как в этом нет «острой необходимости», а вот если ей или бывшему мужу захочется заключить брак с новым избранником, то тогда они точно начнут решать вопрос с разводом, информирует интернет-портал «Слово и Дело».



После расставания с Пьехой Наталья Горчакова много времени уделяет воспитанию сына Петра. Кроме того, на данный момент она находится в активном поиске своего призвания, однако с выбором жизненного пути ещё точно не определилась. Супруга певца занимается фехтованием, но расценивает его больше, как простое увлечение, а не сферу, которой можно посвятить дальнейшую жизнь, пишет «ПолитЭксперт».