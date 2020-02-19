Вашингтон поддержал действия Турции в Сирии

19.02.2020, 19:19, Новости дня

Постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что Вашингтон поддерживает действия Анкары в Сирии, а также осуждает Дамаск и Москву.

«Мы отрицаем звучащие в Москве заявления российских представителей, по большей части обвиняющих Турцию в эскалации насилия на северо-западе Сирии. Нет никаких сомнений, что режим (президента Сирии Башара) Асада и Россия, а не Турция, несут ответственность за организацию и проведение этой военной кампании», – сообщила Крафт, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что Соединенные Штаты продолжат «координироваться» с Турцией на дипломатическом уровня для восстановления зоны деэскалации в Идлибе и отвода сирийской армии на линию прекращения огня 2018 года.

«Мы поддерживаем законные интересы Турции, нашего союзника по НАТО», – подчеркнула Крафт.

Ранее сообщалось, что США сочли неэффективным астанинский формат урегулирования в Сирии.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена результатами переговоров с Россией по Сирии, поэтому новая военная операция в регионе является лишь вопросом времени.



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