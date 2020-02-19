В США решили сделать МБР за 13 млрд долларов

19.02.2020, 19:19, Новости дня

Корпорация Northrop Grumman Corp. получит до 13 млрд долларов до 2025 года на научно-исследовательские работы по созданию ракеты на замену устаревшей МБР Minuteman III.

Эта сумму будет выделяться до 2025 года частями. После этого потребуется 7,3 млрд долларов для завершения этапа исследований, пишет Bloomberg.

Еще 61 млрд долларов с 2026 года США потратят на закупки новых МБР. Первая ракета может быть поставлена в 2029 году.

Общая стоимость составит как минимум 81,8 млрд долларов.

Контракт с Northrop Grumman должны заключить в период с июля по конец сентября.

В конце января также сообщалось, что управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) министерства обороны США заключило контракт с американской компанией Northrop Grumman на разработку технологий для создания средств борьбы с гиперзвуковым оружием. На эти цели выделили 13,006 млн долларов.



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