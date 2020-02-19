Глава МВФ опасается влияния эпидемии коронавируса на мировую экономику

19.02.2020, 19:14, Новости дня

В среду директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что среди главных вызовов, с которыми сейчас сталкивается мировая экономика, – является вспышка коронавируса в Китае и угроза его распространения в других странах. Она также призвала министров финансов и глав национальных центробанков стран «Большой двадцатки» (G20) принять меры для снижения других рисков, связанных с торговлей, изменением климата и неравенством.

Международный валютный фонд ожидал, что китайская экономика скоро может прийти в норму, если вспышку коронавируса удастся погасить быстро. Однако распространение этой инфекции в других регионах, как опасается МВФ, могло бы привести к более длительному и резкому замедлению экономического роста в Китае. И этот процесс может иметь серьезное глобальное влияние, написала в блоге Кристалина Георгиева.

Даже в наиболее оптимистических сценариях прогнозируется все еще скромный экономический рост во многих регионах мира, отметила Георгиева, подчеркнув неопределенность воздействия таких факторов, как торговля, изменение климата и неравенство.