Муфтий призвал мусульман молиться с учетом интересов москвичей

19.02.2020, 19:12, Новости дня

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов прокомментировал фото из соцсетей, на котором мусульмане совершают намаз во дворе одного из домов. По его мнению, возмущение пользователей по этому поводу вызывает недоумение, однако верующим не стоит совершать намаз «в прилюдных местах» и создавать неудобства для других.

Ранее в соцсетях житель района Новогиреево разместил фото, на котором курьеры по доставке еды молятся за заведением быстрого питания, во дворе жилого дома. Выбор места для молитвы озадачил комментаторов в Сети.

«Для мусульманина ежедневная пятикратная молитва – это неотъемлемая суть его религиозной практики, и человек – независимо от того, где он находится, чем занимается, какую работу выполняет, – если время молитвы наступило, он должен ее совершить. А окружающие люди должны с пониманием к этому относиться», – сказал муфтий РИА «Новости».

По его словам, в данном случае «человек вступает в диалог с Богом, духовно очищается, соблюдает религиозную практику, которая важна в нашей повседневности», и «выступать против этого, наверное, нелепо».

«Мы должны противостоять тому греховному и пагубному, что есть вокруг нас, – это наркотики, алкоголизм, все постыдное и неправильное – это должно вызывать неприятие и возмущение в сердце любого человека. А когда человек совершает молитву, странно, как это может вызывать возмущение», – отметил Аляутдинов.

При этом он посоветовал верующим совершать религиозные обряды «с учетом действительности» и «конституционного порядка». «Не нужно делать это в прилюдных местах, напоказ другим, на дорогах, в тех местах, когда людям создаются какие-то неудобства… Милость Божия в том, что мест у нас много, наша страна большая. И укромное место, где можно спокойно совершить молитву, не вызывая каких-то возмущений у людей, можно найти», – отметил муфтий.

Он отметил, что такие недопонимания между людьми могут быть связаны с отсутствием тесного взаимодействия внутри общества, между представителями разных религий и взглядов, когда у людей нет представлений о религиозных и культурных особенностях друг друга.

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