Бывший полицейский признался, что подбросил наркотики Ивану Голунову по указанию начальства

19.02.2020, 10:11, Новости дня

Печать книг, журналов, бланков и учебных пособийОбвиняемый по делу Ивана Голунова бывший полицейский Денис Коновалов признал свою вину и дал показания против своего экс-начальника Игоря Ляховца, сообщает «Интерфакс». 

«На прошлой неделе в ходе очной ставки моего подзащитного Ляховца и его бывшего подчиненного Коновалова [бывший] полицейский заявил, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики. Коновалов также полностью признал свою вину,» – рассказал адвокат Ляховца Алексей Коврижкин. 

В комментарии изданию Znak.com адвокат заявил, что показания Коновалова «легко опровергнуть», и пообещал предоставить все нужные доказательства. Также Коврижкин выразил сомнение в законности добытых признаний. По его словам, его подзащитный «прекрасно понимает, каким образом были добыты эти показания». «Ляховец стоит на своем, вину не признает, самообладание не теряет, готов доказывать свою невиновность», – заключил Алексей Коврижкин.

По делу о фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий при задержании журналиста Ивана Голунова были арестованы пятеро сотрудников полиции: экс-оперативники Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, Денис Коновалов и бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игорь Ляховец. Всех их до 29 марта поместили в СИЗО. 

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июля 2019 года по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Голунов считает, что дело против него сфабриковали из-за расследования о ритуальном бизнесе. После закрытия дела журналиста признали потерпевшим. Прокуратура ЗАО Москвы извинилась перед ним за незаконное уголовное преследование.

 



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