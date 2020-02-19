Наука: Раки-богомолы способны исполнять «мертвую петлю» глазами

19.02.2020, 19:11, Разное

Раки-богомолы имеют индивидуальную способность стабилизировать взгляд и обладают уникальным свойством обработки визуальной информации. К таким выводам пришли биологи из Бристольского университета Великобритании.

Ротоногие или раки-богомолы (Oratosquilla oratoria) относятся к подводным хищникам и обитают в океане. Они способны развивать огромную скорость удара: передние конечности этих животных разгоняются до 80 километров в час. Главная особенность ротоногих – глаза с 12 типами светочувствительных рецепторов, что в несколько раз превышает количество рецепторов у млекопитающих и птиц. С помощью такого комплекта фоторецепторов раки-богомолы могут воспринимать ближний ультрафиолетовый и инфракрасный диапазон света. Кроме этого, животные способны совершать глазами невероятные движения: высочайшая подвижность позволяет им вращать глазами во всех степенях свободы относительно горизонтальной оси. Причём каждый глаз совершает движения независимо от другого, что не мешает хищникам удерживать равновесие и хорошо ориентироваться в пространстве.

Способ изучения окружающей среды раками-богомолами исследователи сравнивают с работой сканера с фотографией. Так как в таком «сканировании» существует противоречие: чем больше скорость вращения глаз, тем шире захват информации об окружающих предметах, но в тот же момент быстрота движений не дает получать четкую картинку, биологи решили изучить, как ротоногие выходят из такой ситуации и стабилизируют зрение.

Авторы поместили раков- богомолов в аквариум, который находился в центре вращающегося барабана. Животные оказались в аналоге аттракциона с движущимися стенами, где, по мнению учёных, их глаза должны были двигаться вместе с барабаном. Однако, иногда направление взгляда ротоногих менялось в обратном направлении, а также, выяснилось, что техника стабилизации зрения для раков-богомолов схожа с другими животными только относительно рыскания.

«Направление взгляда раков-богомолов не имеет отношения к восприятию пространства, – говорит руководитель исследования, соавтор работы Илзе Дэли (Ilse M. Daly) из Бристольского университета. – Мы пока не понимаем, зачем этим животным такая сложно устроенная визуальная система».

Учёные могут только предполагать, что данный способ получения зрительной информации о мире хорошо работает только в одном случае – полной покое особи. Если их мнение верно, то раки-богомолы вообще не имеют полноценного визуального представления об окружающей среде, а зрение используют только для слежения за движениями ярких пятен.

Подробности исследования читайте на станицах журнала Proceedings of the Royal Society B.