В Нижнем Новгороде согласовали митинг памяти Бориса Немцова. Он пройдет 29 февраля

19.02.2020, 19:11, Новости дня

Печать книг, журналов, бланков и учебных пособийМэрия Нижнего Новгорода согласовала митинг памяти Бориса Немцова, но отказала в проведении шествия. Об этом Настоящему Времени рассказал председатель нижегородского отделения партии «Яблоко» Олег Родин. «Яблоко» дважды пыталось согласовать шествие памяти Немцова на центральной улице Нижнего Новгорода – Большой Покровской.

В итоге митинг согласован властями в другом месте – на площади Маркина у Речного вокзала. Он пройдет 29 февраля.

«Мы подавали три заявки. На вторую заявку мэрия нам ответила, что ранее марши памяти Немцова проходили с политическими требованиями, и поэтому мэрия считает, что мы хотим выйти с требованиями политическими, а политические мероприятия на Большой Покровской запрещены. Поэтому мы подали заявку на проведение шествия на улице Рождественской и митинга – на площади Маркина, но уже с политическими лозунгами: обсуждением поправок в Конституцию и требованиями освобождения политических заключенных и сменяемости власти», – рассказал Родин.

По словам Родина, несмотря на то, что улица Рождественская примыкает к площади Маркина, шествие власти предложили провести в других частях города – на бульваре Заречном или проспекта Бусыгина вдали от центра. Решение отказаться от проведения шествия вынужденное, подчеркивают в «Яблоке».

В годовщину убийства Бориса Немцова 27 февраля на один день на Театральной площади Нижнего Новгорода установят портрет Немцова для возложения цветов и свечей.

Бориса Немцова застрелили пять лет назад в центре Москвы, за убийство осуждены исполнители преступления (они не признали вины), а организаторы и заказчики не найдены. Ежегодно в годовщину убийства проводятся оппозиционные шествия и митинги памяти Немцова. В этом году власти Петербурга отказались согласовать акцию, в Москве шествие пройдет от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.



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