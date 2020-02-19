Еще одну жительницу Санкт-Петербурга госпитализируют через суд

19.02.2020, 19:06, Новости дня

Роспотребнадзор Петербурга добился принудительного помещения под медицинское наблюдение ещё одной сбежавшей из Боткинской инфекционной больницы пациентки.

Как передает "Интерфакс", судья Невского районного суда северной столицы Светлана Петий удовлетворила соответствующий административный иск главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой.

Иск подан к Анне Рыбаковой, которая принудительно помещается в инфекционную больницу имени Боткина до 24 февраля. Выписка женщины должна произойти только при получении двух отрицательных результатов анализов на коронавирусную инфекцию.

При этом сама ответчица на заседание не явилась. Как пояснила Петий, женщину пытались известить, но дверь в квартиру никто не открывал, а повестка в суд так осталась лежать в почтовом ящике. В итоге ее принудительное доставление в больницу возложено на судебных приставов.

17 февраля решением Петроградского районного суда в ту же Боткинскую больницу была возвращена сбежавшая оттуда 32-летняя Алла Ильина.

При этом из стационара вместе с ней сбежала не только Рыбакова, но еще двое пациентов с признаками ОРВИ, которые недавно побывали в Китае. Позднее двое вернулись.

19 февраля комитет по здравоохранению Петербурга уволил главного врача больницы имени Боткина Алексея Яковлева, который возглавлял клинику с 1994 года. Сейчас на территории РФ действует постановление главного государственного санитарного врача страны о немедленной изоляции лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.



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