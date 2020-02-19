Льюис Капальди прокомментировал свое странное поведение на Brit Awards 2020

19.02.2020, 19:06, Новости дня

23-летний британский музыкант Льюис Капальди ответил на критику в социальных сетях, заявив 19 февраля на своей странице в Twitter, что невозможно было не отпраздновать получение сразу двух наград. 

«Вы бы в это поверили?» – написал триумфатор Brit Awards 2020, подтвердив догадки поклонников о том, что во время церемонии награждения он был в состоянии алкогольного опьянения. 

После того, как певец получил награды, в социальных сетях начали появляться комментарии, в которых пользователи осуждали Капальди за странное поведение, предполагая, что он был пьян. 

ВИДЕОВидео: BRITs / YouTube

Пользователь Лея Франчеттти опубликовала на своей странице в Twitter фото Капальди, на котором он запечатлен с наградой в одной руке и алкоголем в другой. 

We have an unhealthy relationship with alcohol in Scotland. This doesn’t help.

We have an unhealthy relationship with alcohol in Scotland. This doesn’t help.

We have an unhealthy relationship with alcohol in Scotland. This doesn’t help. pic.twitter.com/pN0oUrR9x0

— leah franchetti (@LeahFranchetti) February 19, 2020

Украинский певец Monatik, отвечая на вопросы подписчиков о странном поведениие британского артиста, предположил, что тот, «возможно, был просто взволновал». 

Льюис Капальди родился в 1996 году в Шотландии. Его песня Someone You Loved в 2019 году возглавила хит-парады Великобританию и США.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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