Льюис Капальди прокомментировал свое странное поведение на Brit Awards 2020

23-летний британский музыкант Льюис Капальди ответил на критику в социальных сетях, заявив 19 февраля на своей странице в Twitter, что невозможно было не отпраздновать получение сразу двух наград.

«Вы бы в это поверили?» – написал триумфатор Brit Awards 2020, подтвердив догадки поклонников о том, что во время церемонии награждения он был в состоянии алкогольного опьянения.

После того, как певец получил награды, в социальных сетях начали появляться комментарии, в которых пользователи осуждали Капальди за странное поведение, предполагая, что он был пьян.

Пользователь Лея Франчеттти опубликовала на своей странице в Twitter фото Капальди, на котором он запечатлен с наградой в одной руке и алкоголем в другой.

We have an unhealthy relationship with alcohol in Scotland. This doesn’t help. pic.twitter.com/pN0oUrR9x0

Украинский певец Monatik, отвечая на вопросы подписчиков о странном поведениие британского артиста, предположил, что тот, «возможно, был просто взволновал».

Льюис Капальди родился в 1996 году в Шотландии. Его песня Someone You Loved в 2019 году возглавила хит-парады Великобританию и США.