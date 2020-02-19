Украинские левые партии объединились в Блок левых сил

19.02.2020, 19:06, Новости дня

Сегодня четыре политических партии – «Союз левых сил», «Социалисты», «Разумная сила» и «Всеукраинский народный союз» – подписали объединительный меморандум и создали единую партию Блок левых сил. Подписание прошло в информагентстве УНИАН, сообщает ТСН.

Меморандум подписали лидеры политических партий от «Союза левых сил» Максим Гольдарб, от «Социалистов» Евгений Аноприенко, от «Разумной силы» Александр Соловьев, от «Всеукраинского народного союза» Владимир Грушевский. На выборы все четыре силы пойдут вместе с общей программой «Страна социального максимума», пишет портал со ссылкой на пресс-службу блока.

«Возглавив СЛС, я сразу же определил одной из ключевых задач объединение левых сил в Украине в одну сильную, организованную партию. И тогда, и сейчас считаю, что это одно из обязательных условий победы левой идеи в Украине», – прокомментировал создание нового объединения Максим Гольдарб.

Лидеры вошедших в него партий заявили, что собираются решать социальные потребности граждан, чтобы они не уезжали за границу, «где царит европейский социализм».

По информации пресс-службы Блока левых сил, новая партия «сконцентрирует все силы на развитии современного социализма третьего тысячелетия, фундамент которого – повышение благосостояния украинцев, медицинского обслуживания, социальная справедливость, реализация равных прав и возможностей абсолютно для всех граждан Украины, независимо от их материального положения, социального статуса, национальности и языка общения».

В блоке заявили, что открыты для других партий и организаций, которые поддерживают левую идею.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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