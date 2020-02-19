Хоккеисты «Трактора» забросили пять безответных шайб в ворота «Адмирала»

19.02.2020, 19:06, Новости дня

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский "Трактор" на льду домашней арены разгромил "Адмирал", забросив в ворота соперника пять безответных шайб – 5:0.

У победителей встречи дубль оформил Ярослав Косов (29-я, 48-я минуты) и по разу отличились Егор Фатеев (2), Вячеслав Основин (16) и Ник Бэйлен (59). Антон Глинкин отметился двумя результативными передачами.

"Трактор" одержал третью победу в последних пяти играх и с 51 очком занимает 12-е место в Восточной конференции, а "Адмирал", потерпевший шестое поражение кряду, в ней же расположился на 11-й строчке, имея в активе на три очка больше.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ челябинцы в субботу, 22 февраля, примут "Сибирь", а подопечные Сергея Светлова в тот же день дома сыграют с рижским "Динамо".



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