В Минздраве Украины заверили, что все люди, которых эвакуируют из Китая, здоровы

19.02.2020, 19:06, Новости дня

Все граждане Украины и иностранцы, которых эвакуируют из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса, здоровы. Об этом 19 февраля на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль,  передает корреспондент издания «ГОРДОН». 

«Сейчас происходит прохождение третей линии санитарного контроля. Две уже пройдено. Их прошли все граждане Украины и иностранцы, которые прибудут в Украину. Среди них есть двое граждан Казахстана, которые при посадке в Алматы сойдут с этого борта», – сказал Коваль.  

Он подчеркнул, что все пассажиры прошли паспортные и таможенные процедуры.

«Пока все здоровые… Могу сообщить, что угроз нет. Не нужно создавать панику, а нужно создавать здравый смысл», – добавил Коваль.

Он рассказал, что в Украине подготовлено четыре места в разных областях, куда могут поместить эвакуированных украинцев.

«Принимая во внимание разные настрои, которые мы можем наблюдать, эти места пока не разглашаются. Все четыре места готовы к приему людей. Паниковать нет смысла», – сказал Коваль.

В Винниках Львовской области местные жители и сотрудники госпиталя ветеранов войн и репрессированных перекрыли подъезд к медучреждению, чтобы не допустить размещения в нем людей, которых эвакуируют из Уханя.

Госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц говорил, что из Китая эвакуирут 48 украинцев и 29 иностранцев, двое из них выйдут в Казахстане, остальные будут находитмся на карантине в Украине. 

Эвакуацией украинцев занимается авиакомпания SkyUp. Ее гендиректор Евгений Хайнацкий сообщил, что рейс с эвакуированными гражданами вернется в Украину утром 20 февраля.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что борт после приземления в Украине будет отправлен на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена на 14-дневный карантин. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут.

После приземления самолета из Уханя всех пассажиров и членов экипажа посадят в автобусы, после чего проведут дезинфекцию авиалайнера. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды сожгут. Автобусы направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам. Все отходы с карантинной базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Впервые новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov), был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года.

30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 19 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2004, зафиксировано 74 185 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая новым коронавирусом заразились 804 человека в 25 странах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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