Таксист снял с банковской карты пьяного пассажира полмиллиона рублей

19.02.2020, 19:06, Новости дня

В Москве по подозрению в краже задержан таксист. Водитель воспользовался алкогольным опьянением пассажира и снял с его банковской карточки почти полмиллиона рублей.

Как сообщает Главное управление МВД по Москве, в правоохранительные органы обратился житель Московской области. Он рассказал, что неизвестный с различных банкоматов похитил у него более 490 тысяч рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия позволили установить, что накануне пассажир возвращался домой и воспользовался услугами частного такси. Во время поездки мужчина попросил остановить машину возле банкомата, чтобы снять деньги. Таксист находился рядом и подсмотрел пин-код от банковской карты. Затем злоумышленник воспользовался отсутствием внимания со стороны пассажира и похитил у него платежное средство. Разъезжая по различным банкоматам, водитель снял с карты почти полмиллиона рублей, после чего незаметно вернул ее обладателю.

Таксистом оказался 40-летний приезжий. В отношении него возбуждено дело по статье 158 Уголовного кодекса. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

Ранее СМИ сообщили, что нетрезвый пассажир сел в такси в районе Павелецкого вокзала. Он договорился с водителем о щедрых чаевых в размере пяти тысяч рублей. Для этого мужчина вышел из машины вместе с таксистом у одного из банкоматов, чтобы снять деньги, а злоумышленник подсмотрел пин-код, после чего воспользовался беспомощным состоянием клиента и ограбил его.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Карантин на Diamond Princess: в больницу отправили десятки заболевших

14.01 / Календарь: 14 января — День Легенды № 17 — Валерия Харламова

22.12 / Патриарх Кирилл заявил о неспособности закона удержать от семейного насилия

10.02 / Телеведущий Назаров: Законопроект «О медиа» не поддерживают 99% медиа-профессионалов! Это практически все украинские журналисты

09.01 / Китай раскритиковал США из-за Ирана

09.12 / История с малокоплектными школами непопулярная, но там воруют у детей будущее – Гончарук

19.12 / В мире: Трамп пережил свой Сталинград

03.02 / Украинский футболист Зинченко был удален впервые в карьере в матче против «Тоттенхэма»

24.12 / Видео: Самые необычные проекты советских вооружений

01.02 / В российской школе учителей отправили работать в туалет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика