Юрист: Уволенный за сбежавших из карантина пациентов главврач виноват в недосмотре

19.02.2020, 19:05, Новости дня

Пациентов, которым необходим карантин, врачи имеют право удерживать на законодательном уровне и несут ответственность за то, чтобы человек не сбежал, так как он может создать опасность для окружающих, сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра медицинского права, юрист Андрей Карпенко.

Ранее стало известно, что из-за нескольких сбежавших пациентов, находившихся на карантине из-за коронавируса, уволили главного врача Боткинской больницы Санкт-Петербурга Алексея Яковлева. Одна из сбежавших позже сообщила, что ее изначально дезинформировали, сказав, что поместят в больницу на один день.

«Главврач виноват в том, что не обеспечил режим изоляции пациентов. В ситуации, когда возможно распространение особо опасной инфекции – у пациента особо нет права выбора. Если он смог легко покинуть стены медицинской организации, то да, здесь есть определенный недосмотр со стороны администрации. Карантинные мероприятия не просто так придуманы, они кровью написаны. И не важно, объявлена ли в стране эпидемия или нет», – говорит Карпенко.

Юрист уточняет, что если из-за побега пациента из карантина наступают какие-то опасные, тяжкие последствия, то как сбежавший, так и главврач попадают под уголовную ответственность. В данном случае была прямая общественная угроза распространить китайский коронавирус, так как люди не просто так находились под наблюдением врачей.

«Во-первых, в Конституции написано, что права наших граждан могут быть ограничены в том случае, если есть какая-то опасность. Не стоит забывать федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», где все подробно расписано», – рассказывает Карпенко.

Данные законы обязывают работников больницы обеспечивать нахождение пациентов на карантине и исключить их контакт с другими людьми, объясняет юрист. Администрация медицинского учреждения также должна предоставить персоналу средства индивидуальной защиты, а также обеспечить правильную работу карантинных блоков.

При этом эксперт подчеркивает, что срок карантина определен не законом, а спецификой болезни (в зависимости от того, какой инкубационный период у заболевания). На сегодняшний день ученые утверждают, что для коронавирусной инфекции достаточно 14 дней, и весь мир придерживается этого срока.

«Какая миссия главного врача в данном случае? Он, что, должен был обратиться в министерство обороны, чтобы прислали автоматчиков и поставили их возле палаты? У больницы ресурсы ограничены. Там охранника-то лишнего не найдешь. Поэтому юридически это его упущение, но с другой стороны, нужно сделать тогда так, чтобы охрану обеспечивала Росгвардия, например», – резюмирует Карпенко.

Ранее судебный юрист Натан Будовниц в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, какое наказание следует за распространение китайского коронавируса.