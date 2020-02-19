Супруга Никиты Преснякова Алёна Краснова «побаловала» себя после фотосессии калорийной пищей

19.02.2020, 19:04, Разное

Российская модель, супруга Никиты Преснякова Алёна Краснова в разделе Stories аккаунта Instagram опубликовала небольшое видео, снятое в кафе. Она показала, как «балует» себя калорийной пищей после очередной фотосессии.

В ролике Алёна Краснова продемонстрировала «посиделки» с подругами в кафе, особое внимание уделив заказанным блюдам. Оказалось, что следящая за фигурой модель не всегда себе отказывает и вполне может заказать что-то вкусное, но «вредное и калорийное». К примеру, в этот раз супруга Никиты Преснякова обедала фрикадельками под соусом, а в качестве гарнира выбрала картофель фри.

Немного ранее Алёна Краснова публиковала ролик, в котором показала небольшую часть фотосессии. Уже по окончании работы модель расслаблялась с подругами, заказывая «вредный» фастфуд, что, впрочем, по мнению большинства подписчиков, ничуть не отражается на её всегда идеально стройных формах.