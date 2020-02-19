Алена Водонаева подала заявление в полицию на бизнесмена из-за проверки ее «поста об абортах»

19.02.2020, 19:04, Разное

Модель, телеведущая и одна из самых ярких участниц проекта «Дом-2» Алена Водонаева решила написать заявление в полицию на бизнесмена, пожелавшего проконтролировать дело о проверке ее поста в соцсети Instagram.
Ранее Алена Водонаева побывала на допросе в полиции, а ее скандальный пост о том, что в РФ после увеличения суммы выплат по маткапиталу станет рожать «быдло», стал причиной проведения нескольких экспертиз. Знаменитость подозревали в разжигании вражды и неприязни. Позже один из бизнесменов сообщил, что намерен проконтролировать проверку в отношении телеведущей и журналистки.

Алена Водонаева и ее адвокат Андрей Князев решили подать заявление в полицию. Екатерина Гордон, которая также представляет интересы знаменитости, отметила, что полиция может провести все соответствующие проверки и расследование без постороннего контроля и давления.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / В Великобритании археологи нашли 2000-летнюю могилу воина с копьем

21.12 / В Бурятии арестовали полицейских по делу об убийстве двух девушек 17 лет назад

12.01 / Наука: 4 факта о памяти и болезни Альцгеймера

10.02 / Двое украинцев арестованы по обвинению в ограблении банкоматов российского Сбербанка в Боснии

15.02 / Наука: Гемато-энцефалический барьер точно воспроизвели «на чипе»

26.12 / Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем

05.12 / Мнение: Тоска по СССР

25.12 / Мнение: На этом можно закончить все ваши разговоры про поезда в Крым

07.12 / Ирина Шейк показала публике нового любовника

26.12 / Кто начал войну в Афганистане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика