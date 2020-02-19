Алена Водонаева подала заявление в полицию на бизнесмена из-за проверки ее «поста об абортах»

19.02.2020, 19:04, Разное

Модель, телеведущая и одна из самых ярких участниц проекта «Дом-2» Алена Водонаева решила написать заявление в полицию на бизнесмена, пожелавшего проконтролировать дело о проверке ее поста в соцсети Instagram.

Ранее Алена Водонаева побывала на допросе в полиции, а ее скандальный пост о том, что в РФ после увеличения суммы выплат по маткапиталу станет рожать «быдло», стал причиной проведения нескольких экспертиз. Знаменитость подозревали в разжигании вражды и неприязни. Позже один из бизнесменов сообщил, что намерен проконтролировать проверку в отношении телеведущей и журналистки.

Алена Водонаева и ее адвокат Андрей Князев решили подать заявление в полицию. Екатерина Гордон, которая также представляет интересы знаменитости, отметила, что полиция может провести все соответствующие проверки и расследование без постороннего контроля и давления.