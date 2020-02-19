«Я не вирус» — азиатка в венском метро протестует против расизма на почве коронавируса

19.02.2020, 19:04, Новости дня

Вместе со страхами по поводу коронавируса растёт враждебность к выходцам из Китая и других азиатских стран, отмечает австрийский новостной портал oe24. Молодая азиатка в Вене выразила свой протест против подобных обобщений и неприязненного отношения, спустившись в метро австрийской столицы с плакатом «Я не вирус».


Reuters

Молодая азиатка в Вене протестует против обобщений, враждебности и расизма, вызванных распространением коронавируса, пишет австрийский новостной портал oe24.

Страх перед коронавирусом ещё не иссяк, отмечает издание. На этой неделе РФ решила временно запретить китайцам въезд в страну, о чём сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, ответственная за ситуацию в сфере здравоохранения.

В общей сложности от смертельного вируса погибло уже около 2 тыс. человек, подчёркивается в статье. Однако параллельно со страхом перед новым лёгочным заболеванием растут также враждебное отношение к азиатам и склонность к огульным обобщениям.

Молодая азиатка в Вене творчески подошла к попыткам выразить свой протест против такого развития. Она спустилась в венскую подземку с самодельным плакатом «Я не вирус». Соответствующее фото со своей протестной акции она выложила в Instagram.

 

 

 
 

 

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Viele Wissen nicht, dass ein Mensch selbst kein Virus ist.  #wien #österreich #ichbinkeinvirus #wienerlinien #ubahn #ootd #alltag #wienistkeinvirus #niemanddarfbespucktwerden #neinzurassismus #neinzufremdenhass #wienichliebedich #vienna #iamnotavirus #coronavirus #jenesuispasunvirus #keinmenschisteinvirus #sharingiscaring #asian #ifyouareasianyouknow #wienerin #korean #pleaseshare #gegenrassismusinwien #gemischtegefühle #diesesthemasensibilisieren #undinaktiongehen #aufklärung #dasistnichtokay

Публикация от @ facialsong 17 Фев 2020 в 11:13  PST

 

«Многие не знают, что человек сам по себе не является вирусом», — отметила она под своей публикацией и призвала окружающих проявлять больше чуткости. Она хочет показать, что не каждый житель азиатских стран является носителем коронавируса, пишет oe24.



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