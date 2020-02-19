Мнение: Уход Миллера

19.02.2020, 19:01, Разное

Вероятность ухода Миллера с его поста в Газпроме повышается. Из топ-менеджмента компании ушли последние представители "его" команды, которые пришли вместе с ним в нулевые годы. Логично, если Миллер уйдет последним.

Несмотря на то, что после него Газпром представляет из себя руины, претенхий к нему со стороны руководства, скорее всего, никаких нет и быть не может — его работа заключалась не в развитии газовой отрасли, а в создании из Газпрома общака правящего клана и инструмента продвижения политических авантюр высшего руководства. И то, и другое реализовывалось с похвальным рвением, а потому бизнес-результаты корпорации никакого отношения к реальным достижениям Миллера и его команды не имели.

Стоит отметить, что никаких особых проблем с точки зрения поддержания устойчивости Газпрома пока нет. Все катастрофические провалы и просчеты будут так или иначе, но покрыты за счет населения страны. Через налоговые льготы самой компании и через повышение тарифов для население в первую очередь.

Тем не менее спасать Газпром надо, ситуация непростая. И эту задачу, видимо, будут решать другие люди. Команда Миллера для такой работы не годится. Свою роль она сыграла, нужно дать дорогу молодым.