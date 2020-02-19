США назвали абсурдным обращение Венесуэлы в МУС из-за санкций

19.02.2020, 18:58, Новости дня

Подачу Венесуэлой жалобы в Международный уголовный суд (МУС) в связи с американскими санкциями в США считают абсурдной и не намерены обращать на это внимание, сообщил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

«Это абсурдно, так что мы не обращаем на это никакого внимания. Включение же санкций против компании Rosneft Trading в жалобу для МУС так же смехотворно», – сказал Абрамс, информирует ТАСС.

Он добавил также, что «основные потребители венесуэльской нефти находятся в Азии», и США намерены  уговаривать их «сократить потребление венесуэльской нефти».

«Мы призываем потребителей венесуэльской нефти обратиться к другим (источникам, – прим. ВЗГЛЯД), – сказал Абрамс.

Однако под американские санкции не попадут те, кто закупает венесуэльскую нефть, не зная о ее происхождении и не сотрудничая с компанией Rosneft Trading.

«Те, кто закупает венесуэльскую нефть, не зная, откуда она, а также совсем не ведет дела с Rosneft Trading не может подпасть под нарушение «американских санкций, – прим. ВЗГЛЯД), – рассказал Абрамс.

В Госдепе добавили, что, по мнению Вашингтона, президентские выборы являются способом выхода из кризиса для Венесуэлы. Кроме того, Штаты надеются, что РФ убедит Мадуро следовать по этому пути.

«Президентские выборы – лучший выход, это мирный выход из нынешнего кризиса. Так что мы хотели бы надеяться, что российское правительство даст этот совет режиму Мадуро», – отметил Абрамс.

«Очень помогло бы, если бы российское правительство публично или в частном порядке <…> сказало бы режиму: «Посмотрите, стране наносится серьезный ущерб, пришло время провести президентские выборы и искать выход из этого кризиса», – добавил он.

Ранее США внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA – структуру Роснефти – и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро.

Кремль заявил, что новые санкции США против структуры Роснефти, Rosneft Trading SA, которые РФ считает незаконными, не окажут влияния на двусторонние отношения Москвы и Венесуэлы. 



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