В США назвали астанинский формат урегулирования в Сирии неэффективным

19.02.2020, 18:58, Новости дня

Постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что в Соединенных Штатах не считают эффективным астанинский формат урегулирования в Сирии.

«Слишком долго мы оставляли вопрос о прекращении огня в руках РФ в рамках астанинского формата. Если раньше ситуация была неясна, то сейчас представляется неуместным доверять астанинской группе в том, чтобы добиться прекращения насилия», – сказала Крафт, передает ТАСС.

По ее словам, «самый очевидный путь» для прекращения насилия состоит в том, чтобы ООН взяла «всю полноту ответственности» в том, что касается инициатив о прекращении огня.

«Это должно стать приоритетной задачей для генерального секретаря ООН и спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена», – заключила Крафт.

Последняя сессия астанинского формата проходила в декабре 2019 года в столице Казахстана Нур-Султан. На ней страны-участники (Россия, Турция, Иран) отвергли инициативы создания самоуправления в Сирии под видом борьбы с терроризмом.