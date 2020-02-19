19.02.2020, 18:57, Новости дня

Врачи и IT-специалисты выступили в поддержку осужденных по делу «Сети». Подписавшие открытые письма требуют пересмотра материалов дела и привлечения к ответственности всех виновных в его фальсификации. Ранее с аналогичными требованиями выступили преподаватели профсоюза «Учитель», режиссеры, сценаристы и художники анимационного кино, психологи, художники, театральные критики, писатели и поэты, представители СПЧ, ученые, а также члены Ассоциации независимых общественных наблюдателей.

Политолог Леонид Радзиховский рассказал The Insider, почему это не сработает, а также объяснил, при каком условии пересмотр приговоров действительно был бы возможен.

Юридически никаких препятствий для пересмотра, естественно, нет. А практически это зависит от того, что решит Путин, — от чего же еще? И общественное мнение, конечно, может на это решение повлиять. Здесь вопрос в том, насколько оно массовое, насколько оно сильное.

Конечно, Путину, как вы понимаете, эти люди — в тюрьме они или на свободе — равно безразличны. Ему абсолютно неважно, в тюрьме ли они сидят, на свободе ли, живы или умерли. Ему от этого ни тепло, ни холодно. Если он будет считать, что это массовое общественное мнение, то дело могут пересмотреть. Пока что, насколько я могу судить, это мнение, как водится в России, позорно мелкое, ничтожное.

Например, письма об отмене приговора подписали несколько тысяч человек. Но это издевательство, конечно. Поскольку знают об этом деле миллионы людей. И я думаю, что подавляющее большинство тех людей, которые знают, несогласны, недовольны, возмущены этим приговором, но проделать пальцами элементарную вещь, то есть написать свою фамилию, – это люди не в состоянии.

Но если в России такое общественное мнение, что не только выйти на улицу на демонстрацию, но и потратить 15-30 секунд в интернете для многих – непосильный труд, то какое же это тогда общественное мнение. Кто с ним будет считаться. Чтобы что-то изменилось, массовость должна быть на порядок больше.