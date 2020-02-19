США и Саудовская Аравия: 75 лет партнерства

19.02.2020, 18:52, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в среду начинает трехдневный визит в Саудовскую Аравию, где встретится с королем Салманом Абдулазизом аль-Саудом, наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, министром иностранных дел Фейсалом бин Фарханом и другими представителями саудовских властей. Как отмечают в Госдепартаменте, визит нацелен на продвижение общих интересов сторон, в том числе в сфере поддержания стабильности и безопасности региона, а также экономического процветания и энергетической безопасности.

В декабре 2019 года Помпео заявил: «У Соединенных Штатов есть важный партнер в лице Саудовской Аравии. Она способствует обеспечению безопасности американцев, являясь нашим партнером и предоставляя нам возможности, чтобы давать отпор Исламской Республике Иран».

14 февраля исполнилось 75 лет с момента установления дипломатических отношений между США и Саудовской Аравии: в этот день в 1945 году президент Франклин Делано Рузвельт встретился с королем Абдулазизом на борту американского военного судна. Как подчеркивают в Госдепартаменте, с тех пор две страны поддерживают тесные дипломатические, военные и экономические связи.

По словам Госдепартамента, партнерство между США и Саудовской Аравией является важнейшим оплотом мира и безопасности на Ближнем Востоке, в особенности перед лицом иранской агрессии в Йемене, Ираке, Ливане и Сирии. Саудовская Аравия помогает обеспечивать безопасность мировых энергетических рынков и участвует в международных инициативах по защите свободы навигации на ключевых маршрутах Персидского залива.

Соединенные Штаты помогают Саудовской Аравии наращивать потенциал в рамках программы продажи оружия иностранным государствам и путем проведения совместных учений. Программа продажи оружия Саудовской Аравии общим объемом 129 миллиардов долларов является крупнейшей для Министерства обороны и охватывает все секторы безопасности.

США и Саудовская Аравия также активно сотрудничают в сфере экономики, что способствует процветанию обеих стран. Американские компании работают по всей Саудовской Аравии. Страна является пятым по величине экспортным рынокм для американских автомобилей, а также прибыльным рынком для американских самолетов. Экспорт американских товаров в Саудовскую Аравию поддерживает более 165 000 рабочих мест в США.

Саудовские компании продолжают наращивать инвестиции в США. Так, саудовской компании Aramco принадлежит крупнейший НПЗ в Северной Америки, Motiva Port Arthur в Техасе.

Многочисленные американские компании сотрудничают с Саудовской Аравией в рамках программы по диверсификации экономики.

Две страны также поддерживают тесные связи в сфере образования и культуры. За последние десять лет более 250 000 саудовских граждан и их родственников получили визы для учебы в США. Саудовские граждане также имеют возможность получить опыт в США в рамках различных программ культурного и образовательного обмена, в том числе программы подготовки молодых лидеров.

Около 3000 саудовских выпускников программ Госдепартамента получили ценные знания и навыки в Америке, а затем вернулись на родину, чтобы развивать инициативы, продвигающие предпринимательство, создающие новые возможности для женщин, молодежи и малообеспеченных категорий населения, а также повышающие уровень образования.

По запросу Соединенные Штаты оказывают техническую поддержку саудовским министерствам, в особенности в сферах образования, торговли и эффективного госуправления.