Представлена молекула, способная помочь в лечении болезни Паркинсона

19.02.2020, 18:52, Новости дня

Команда специалистов из Университета Хельсинки провела исследование, в результате которого смогла обнаружить уникальную молекулу, способную пригодиться в ходе лечения болезни Паркинсона.

Ранее ученые изучали другую молекулу, которую планировали применять в ходе лечения болезни Паркинсона. Однако со временем эксперты поняли, что молекула является слишком большой для ее доставки в мозг. Затем была найдена другая молекула ВТ13, обладающая потенциалом как для повышения уровня дофамина, химического вещества, которое теряется при диагностированном заболевании Паркинсона. Проведенные с лабораторными мышами эксперименты показали, что благодаря действию изучаемой молекулы уровень дофамина повышался.

Авторы открытия отметили, что преимущество молекулы ВТ13 кроется в ее размерах, позволяющих ей преодолевать гематоэнцефалический барьер.



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