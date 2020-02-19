Ученые рассказали о новом антибиотике

19.02.2020, 18:52, Новости дня

Сотрудники Университета Макмастер в Канаде сообщили, что им удалось открыть новый класс антибиотиков, которые способны убивать устойчивые бактерии сепсиса.

На сегодняшний день огромное количество людей умирает из-за сепсиса, который провоцирует заражение крови. Известно, что бактерии распространяются очень быстро и повреждают все органы. Процесс лечения сепсиса является очень сложным и не всегда эффективным, ведь существующие антибиотики не справляются с тем количеством бактерий сепсиса, которое появляется. Канадские специалисты в ходе проведенного исследования обнаружили новый класс антибиотиков, который сможет эффективно лечить пациентов с данным диагнозом.

Обнаруженными антибиотиками стали корбомицин и комплостатин, которые демонстрируют слабое развитие резистентности и эффективны в снижении бактериальной нагрузки кожной инфекции у мышей.