От коронавируса в Иране умерли два человека

19.02.2020, 18:51, Новости дня

В Иране скончались два человека, заболевшие коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Кинауш Джаханпур.

«К сожалению, оба человека, принимая во внимание их солидный возраст, скончались», – сказал министр, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ISNA.

Ранее во вторник официальный представитель правительства страны Али Рабии сообщил, что зараженных коронавирусом зарегистрировали в провинции Кум.

Отмечается, что это первые официально подтвержденные случаи заражения и смерти от коронавируса в Иране.

В Китае по состоянию на 19 февраля зарегистрировано более 74 тыс. 100 случаев заражения, количество летальных исходов достигло 2004 случаев, более 14 тыс. 300 человек выздоровели.