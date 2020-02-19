Симоньян вспомнила о «физическом насилии» в американской школе

19.02.2020, 18:51, Новости дня

Главред RT Маргарита Симоньян рассказала, что у нее появились вопросы к формулировкам в законопроекте о домашнем насилии. Она также вспомнила, как столкнулась с «настоящим физическим насилием» в американской школе.

«Почитала я тут знаменитый законопроект о домашнем насилии. И у меня вопросы. Все мы знаем, что одна из главных проблем отношений нас с вами с родным государством – размытость формулировок разнообразных законов и указивок. Возможность любых толкований этих указивок – на вкус тетечки из опеки, участкового, прокурора, судьи», – написала она в своем Telegram.

Она задалась вопросом, зачем нужны в этом законопроекте «немыслимо размытые формулировки».

«Почему нельзя определить, что домашнее насилие – это именно НАСИЛИЕ, то есть побои, истязания, изнасилование и т.п. Я, к примеру, против любых физических наказаний детей, даже любимых противниками гражданских браков шлепков или популярного «поставить в угол», – написала Симоньян.

Она вспомнила, как в американской школе была потрясена тем, что их за прогул уроков заставили «час сидеть, придвинув парту вплотную к стене, лицом к этой стене». «Мне это показалось самым настоящим физическим насилием», – написала она.

Симоньян задается вопросом, что имеется в виду под «угрозой причинения имущественного вреда», которая также определена как «домашнее насилие».

«Если Тигран скажет нашей дочери: «Будешь показывать язык, заберу у тебя твои лолы», – он что, домашний насильник? Исходя из дословных формулировок законопроекта, да, насильник. Мы что, уверены в том, что не найдется в стране мстительного разведенного папаши, который, договорившись, с кем надо, использует эти формулировки, чтобы запретить бывшей жене видеться с детьми, потому что она сказала сыну: «Если не сделаешь уроки, заберу айпад!» – то есть применила к сыну угрозу причинения имущественного вреда?» – написала она.

По ее словам, однажды такой «папаша» найдется, и у него все получится «по закону». Таким образом, эффект от закона будет обратным.

Ранее телеведущий Владимир Познер заявил, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия «слишком мягкий» и ему «не хватает определенности».