ЕП порекомендовал Евросоюзу призвать Россию и США к диалогу по РСМД

19.02.2020, 18:44, Новости дня

Европарламент рекомендовал внешнеполитической службе ЕС призвать Россию и США начать диалог для поиска нового механизма по регулированию ситуации с ракетами средней и малой дальности (РСМД).

«Учитывая провал договора РСМД прошлым летом, члены Европейского парламента рекомендуют представителям ЕС призвать США и Россию возобновить диалог и найти путь ввести в действие новый юридически обязательный инструмент по ракетам средней и меньшей дальности», – говорится в сообщении ЕП, передает РИА «Новости».

Депутаты парламента отметили, что «четкое обязательство РФ и США по продлению договора СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в феврале 2021 года, внесет ощутимый положительный вклад в предстоящую обзорную конференцию по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)».

Стоит отметить, что РФ и Италия обсуждали вопрос РСМД в ходе встречи министров обороны и глав МИД стран.

В середине января РФ и США в Вене обсудили возможность выхода за рамки двустороннего формата в вопросе контроля вооружений, но, как сообщалось, представителям РФ на переговорах так и не удалось понять планы США по СНВ-3.



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