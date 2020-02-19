В Красноярске женщина протащила плачущего внука по земле на поводке

19.02.2020, 18:42, Разное

В Красноярске женщина протащила по земле плачущего маленького ребенка. Случившееся было зафиксировано на видео случайными прохожими.

На обнародованных кадрах видно, как мальчик сопротивляется и кричит. Затем ребенок повалился на землю, а бабушка решила не останавливаться протащила его несколько метров на поводке. По данным ТВ Центра, МВД по Красноярскому краю начали проверку по факту случившегося. Стражи порядка устанавливают личность женщины.



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