Во Львовской области медики заблокировали больницу, чтобы не допустить размещения эвакуированных из Китая

19.02.2020, 18:42, Новости дня

В Винниках Львовской области местные жители и сотрудники госпиталя ветеранов войн и репрессированных перекрыли подъезд к медучреждению, чтобы не допустить размещения в нем людей, которых эвакуируют из китайского Уханя. Об этом сообщает Zaxid.net.

Около 14.00 к воротам госпиталя начали свозить автомобильные шины.

Паника началаcь, когда из госпиталя начали массово выписывать пациентов, отмечает издание.

«Если мы отпустим всех больных, кто нас защитит? Больных нету, пустой госпиталь – завозите, кого хотите. Мы будем стоять до конца. У нас другого выхода нет. Потому что мы останемся без работы. Никто ничего не объясняет, сказали, эвакуация», – отметила одна из сотрудниц госпиталя.

Другая медработница сказала, что персонал вынужден начать забастовку.

ВИДЕОВидео: Zaxid.Net / YouTube

Генеральный директор госпиталя Максим Прикупенко заверил, что в Винники эвакуированных не привезут.

«Заведение не готово принять людей на карантин. У нас действительно много пациентов. И заведение определялось на случай необходимости, возникновения чрезвычайной ситуации, если бы возникла необходимость, что-то произошло с самолетом при посадке», – сказал Прикупенко.

Во Львовской областной государственной администрации заявили, что в Винниках проводили «симуляционные учения».

«Обучение предусматривало анализ структуры пациентов, находившихся в госпитале, подготовку персонала и пациентов к возможной эвакуации и определение больниц, в которые можно было бы разместить эвакуированных пациентов. Подобные учения ранее не проводились, поэтому резонанс от такого мероприятия понятен», – рассказал и.о. директора областного департамента здравоохранения Андрей Васько.

Сегодня спецрейс заберет 48 граждан Украины и 29 граждан других стран из китайского Уханя, ставшего очагом коронавирусной инфекции.

Планируется, что самолет с эвакуированными гражданами вернется в Украину утром 20 февраля. Место приземления не называется. ТСН 18 февраля со ссылкой на источники сообщала, что к принятию рейса готовятся во Львове.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что борт после приземления в Украине будет отправлен на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена на 14-дневный карантин. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут.

После приземления самолета из Уханя всех пассажиров и членов экипажа посадят в автобусы, после чего проведут дезинфекцию авиалайнера. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды сожгут. Автобусы направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам. Все отходы с карантинной базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

15 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что Обуховский районный совет Киевской области обратился к Зеленскому по поводу недопущения размещения эвакуированных из Китая украинцев в заведениях, не приспособленных для временной изоляции «потенциально инфицированных лиц».

16 февраля в населенном пункте Шкло Львовской области жители вышли на митинг из-за сообщений, что украинцев, эвакуированных из Китая, поселят в местном санатории.

Жители Тернопольской области, которые выступают против возможного приезда эвакуированных из Уханя украинцев, 18 февраля обустроили блокпосты на дорогах, которые ведут к санаторию «Медоборы».

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что привезет эвакуированных из Уханя в особняки политиков под Киевом.