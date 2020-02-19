На эвакуацию в Ухане явились все 48 украинцев, они прошли два из трех санитарных контроля

19.02.2020, 18:42, Новости дня

В китайском Ухане, где зафиксирована вспышка коронавируса, на эвакуацию явились все 48 граждан Украины. Об этом 19 февраля на брифинге в Киеве сообщил госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, передает корреспондент издания «ГОРДОН». 

«На эвакуацию в Ухане явились все 48 граждан Украины, которые выразили желание эвакуироваться и были внесены в список. А также 29 иностранных граждан, из которых двое – граждане Казахстана, которые оставят борт во время технической посадки в Алматы», – сказал Заяц.

Он добавил, что среди иностранцев есть восемь граждан Аргентины, пять – Доминиканской республики, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, два – Казахстана, два – Коста-Рики, один – Израиля, один – Черногории и один – Панамы.

«В эти минуты завершается прохождение третьего санитарного кордона. После его завершения самолет вылетит из аэропорта Уханя и через несколько часов совершит техническую посадку в Алматы», – добавил он.

Эвакуацией украинцев занимается авиакомпания SkyUp. Ее гендиректор Евгений Хайнацкий сообщил, что рейс с эвакуированными гражданами вернется в Украину утром 20 февраля.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что борт после приземления в Украине будет отправлен на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена на 14-дневный карантин. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут.

После приземления самолета из Уханя всех пассажиров и членов экипажа посадят в автобусы, после чего проведут дезинфекцию авиалайнера. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды сожгут. Автобусы направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам. Все отходы с карантинной базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Впервые новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov), был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года.

30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 19 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2004, зафиксировано 74 185 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая новым коронавирусом заразились 804 человека в 25 странах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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