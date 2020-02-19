Турчак рассказал о предложениях по внедрению цифровых технологий в телемедицине

19.02.2020, 18:37, Новости дня

Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде разработал поправки к закону «Об основах охраны здоровья», которые позволят проводить медосмотр, ставить предварительный диагноз и назначать лечение с помощью телемедицины, сообщил председатель Совета, вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Об этом он сообщил на заседании на тему «Цифровая медицина», которое состоялось в среду в Самаре. По словам сенатора, законопроект будет внесен на рассмотрение Государственной Думы в ближайшие недели после консультаций с Минздравом. «Рассчитываем, что благодаря ему мы снимем лишние барьеры и получим на выходе полноценную, доступную и удобную и для врачей, и для больных телемедицину», – приводятся слова Турчака на сайте «Единой России».

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержит предложенные Советом поправки, сообщил председатель профильного комитета нижней палаты, замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн. Готовность поддержать инициативу также выразили Министерство здравоохранения и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«Все решения сегодня выработаны. Мы договорились, что в течение двух недель наши специалисты окончательно проведут доработку и эти изменения будут внесены в комитет Государственной Думы, и дальше будут вынесены на рассмотрение нижней палаты парламента в первом чтении», – сообщил Турчак.

Совет по развитию цифровой экономики рекомендовал правительству создать программу обучения медицинских работников практическому применению телемедицинских технологий, поскольку, по словам вице-спикера Совфеда, одной из основных проблем телемедицины остается нехватка соответствующих навыков у врачей и медперсонала.

«Сейчас не существует специализированного преподавания в этой сфере», – напомнил Турчак.

Совет также отметил необходимость закрепить приоритетное использование российских программно-аппаратных средств в здравоохранении.

«Считаем целесообразным закрепить приоритетное использование российских программно-аппаратных средств в сфере здравоохранения и уточнить требования к применяемым в медицине информационным технологиям. Также важно обеспечить и хранение данных в телемедицине с помощью российских систем», – сказал Турчак.

В свою очередь, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев предложил создать централизованные сервисы в здравоохранении: единую платформу для проведения видеоконференций и подключения носимых персональных телемедицинских устройств, а также Центральный архив медицинских изображений.

«Это позволит оптимизировать работу врачей и сложной медицинской техники, а также более полно задействовать созданную интернет-инфраструктуру в медицинских учреждениях», – уверен он.