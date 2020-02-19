Умерла ведущий российский ученый в области космической медицины

19.02.2020, 18:37, Новости дня

Скончалась сотрудник Института медико-иологических проблем (ИМБП) РАН, ведущий российский ученый в области космической медицины Инеса Козловская, об этом сообщил заведующий отделом института Марк Белаковский.

«Скончалась Инеса Бенедиктовна. Это огромная утрата для отечественной и международной космической медицины. Институт выражает искренние соболезнования родным и близким», – сказал Белаковский, передает ТАСС.

Он отметил, что дата и место похорон определят в ближайшее время.

Козловская родилась 2 июня 1927 года в китайском городе Харбин. С 1977 года она работала в ИМБП в должности завлаборатории, с 1986 года она трудилась на посту заведующей сенсомоторной физиологии и профилактики.

Исследовательница руководила программой международных нейрофизиологических работ, которую проводили в полетах российских биоспутников и орбитальных станций.

Результаты исследований стали основой для разработки новых средств и методов профилактики коррекции неблагоприятных эффектов невесомости.