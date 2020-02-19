Еврокомиссия предложила новую цифровую стратегию Европы

19.02.2020, 18:30, Новости дня

Европейская комиссия обнародовала предложения о цифровой стратегии, которая будет включать принципы использования и контроля цифровых данных в Европе, передает Reuters.

Кроме того, были установлены правила управления и внедрения искусственного интеллекта и регулирования деятельности американских технологических гигантов, таких как Facebook, Google и Amazon.

Пакет мер и предложений будет определять цифровое будущее Европы, заявил глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Он охватывает все: от кибербезопасности до критически важных инфраструктур, от цифрового образования до навыков, от демократии до СМИ. Я хочу, чтобы цифровизация в Европе отражала лучшее, что есть в Европе — открытость, справедливость, разнообразие, демократию и уверенность в себе", — сказала она.

Цель данных мер состоит в том, чтобы создать единый европейский рынок данных и обеспечить, чтобы использование технологии искусственного интеллекта учитывало конфиденциальность и этические проблемы.

Планами также предусматривается, что дата-центры в Европе будут нейтральными по отношению к климату к 2030 году.



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