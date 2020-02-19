Путин оценил вложенные в петербургский арт-парк средства

19.02.2020, 18:30, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе визита в Петербург обсудил с губернатором города Александром Бегловым реализацию нацпроектов и строительство социальных объектов.

Глава государства приехал в Петербург для участия в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака, передает ТАСС.

В ходе диалога с президентом Беглов сообщил, что город завершил 2019 год успешно, и выразил благодарность Путину за помощь.

«Это 10 млрд 600 млн рублей на выкуп социальных объектов, и в 2019 году мы построили 44 детских сада, 12 школ и 16 медицинских объектов», – сказал он.

«Мы сейчас провели международный конкурс по артпарку. Спасибо тоже от жителей города. Сейчас будет большой конкурс, где-то в июне определим победителя. Выбрали восемь компаний. У нас будет большая набережная: от Пучкова моста до Биржевого моста», – добавил губернатор.

Президент ответил, что для федерального бюджета арт-парк обошелся «не так безобидно» и спросил, когда власти города реализуют проект.

Беглов ответил, что его планируется построить в течение 2-2,5 лет. «Да, для федерального бюджета мы обошлись недешево», – добавил глава города

«Для Питера не жалко», – ответил президент.

Арт-парк с Дворцом танца на набережной Малой Невы вместо запланированного судебного квартала была предложена Бегловым в апреле 2019 года и получила одобрение Путина.

Парк построят на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева.

Напомним, новый парк планируется назвать «Тучков буян», это название победило в ходе интернет-голосования.



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