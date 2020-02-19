Андрей Разин прокомментировал отказ Димаша Кудайбергена участвовать в «Евровидении 2020»: «Ему это не нужно»

19.02.2020, 18:30, Разное

Певец Димаш Кудайберген рассказал своим фанатам, что может выступить на «Евровидении 2020» только в качестве приглашенного гостя. Андрей Разин прокомментировал отказ артиста участвовать в вокальном конкурсе.

Казахский певец ответил своим поклонникам на самый задаваемый вопрос. Он не будет принимать участие в «Евровидении», если пригласят, может выступить, как гость. Продюсер Андрей Разин разместил снимок в Instagram, на котором объединил свою фотографию в молодости и фотографию Кудайбергена и написал комментарий, что он полностью поддерживает позицию молодого исполнителя.

Певец вполне мог бы побороться за первое место, но самому популярному исполнителю РФ это не нужно. Ведь у него и так огромная армия фанатов как в России, так и в Казахстане. Разин одобряет решение певца и понимает, почему он так поступает. Когда-то продюсер вместе с группой «Ласковый май» должен был представлять страну на международном фестивале в Сопоте, но в последний момент отказался от участия, уступив место тогда малоизвестной группе «Земляне».