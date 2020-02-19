Теннис. Кудерметова проиграла Мугугрусе в 1/8 финала турнира в Дубае

19.02.2020, 18:30, Новости дня

Российская теннисистка, 39-я ракетка мира Вероника Кудерметова во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) в трех сетах за два часа 26 минут проиграла представительнице Испании Гарбинье Мугурусе – 5:7, 6:4, 4:6.

Кудерметова пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи, а у Мугурусы, занимающей 16-е место в рейтинге WTA, десять эйсов, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейков из 13.

Таким образом, россиянка покидает турнира, а испанка вышла в четвертьфинал турнира, где ей будет противостоять американка Дженнифер Брэди (№52), переигравшая во втором круге чешку Маркету Вондрусову (№17) – 4:6, 6:4, 6:1.