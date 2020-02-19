Всемирный русский собор возмутился реакцией на заявление протоиерея Смирнова

19.02.2020, 18:26, Новости дня

Из заявления протоиерея Дмитрия Смирнова о «бесплатных проститутках» пытаются раздуть скандал, чтобы дискредитировать священника и всю православную церковь, говорится в сообщении Всемирного русского народного собора (ВРНС).

«Данное заявление было моментально подхвачено по большей части либеральной общественностью, фраза была вырвана из контекста, а из данного заявления, сделанного в закрытом религиозном кругу, пытаются раздуть скандал, направленный на дискредитацию священника и всей православной церкви. Но для верующего человека ничего скандального не прозвучало. Мы осуждаем мужчин, которые не желают узаконивать свои отношения с женщинами», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВРНС.

«В свою очередь, возмущает то количество грязи, которая хлынула в адрес отца Дмитрия Смирнова и всех православных христиан от любителей «хайповать», – сказано в сообщении.

В ВРНС привели в пример пост певца Сергея Шнурова в Instagram, где он «оправдывает сожительство без обязательств и в матерной форме оскорбляет не только протоиерея, но и христианское отношение к союзу мужчины и женщины».

ВРНС выразил возмущение по поводу такой оскорбительной реакции творческой интеллигенции и призвал звезд отечественной эстрады ответственно подходить к своим заявлениям.

Напомним, Смирнов сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с «бесплатными проститутками». Многие сочли это высказывание оскорблением, однако протоиерей не стал извиняться, подчеркнув, что ни о ком не говорит персонально, а заявление вызвано жалостью к женщинам.

Также священнослужитель заявил, что СМИ исказили его слова о недопустимости гражданского брака. При этом глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова Смирнова, а в патриархии посоветовали протоиерею правильно употреблять термины.



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